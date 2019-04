Politie deelt boetes uit bij verkeerscontroles in Arkel en Nieuw-Lekkerland

MOLENLANDEN • De politie deelde donderdag boetes uit aan de bestuurders van snor- en bromfietsen en andere voertuigen in Arkel en Nieuw-Lekkerland.

De aanleiding: regelmatig krijgen de wijkagenten van Molenlanden klachten binnen over hardrijdende snor- en bromfietsen. Tevens wordt er geklaagd over vrachtverkeer over de Schotdeuren in Arkel.

In totaal controleerde de politie ongeveer dertig snor- en bromfietsen. Hierbij bleken zeven snor- en bromfietsen opgevoerd. De bestuurders kregen een bekeuring, mochten niet meer verder rijden en ze moeten hun snor- of bromfiets aanbieden voor herkeuring bij het RDW. Eén bestuurder maakte het wel erg bont, want zijn bromfiets moest al herkeurd worden en was nu nog steeds opgevoerd.

Autogordel

Daarnaast controleerden de agenten ook het overige verkeer. Hierbij werden een aantal bekeuringen geschreven voor het niet dragen van de autogordel, waarbij ook een kind geheel los in de auto zat. Een bestuurder van een personenauto had zijn auto zo volgestopt met goederen, dat hij geen zicht meer had naar rechts en naar achteren.

Er werden geen vrachtwagens aangetroffen op de Schotdeuren die de gesloten-verklaring negeerden.

Gorinchem

Tegelijkertijd werd er ook in Gorinchem een verkeerscontrole gehouden. Opvallend was dat 37 bestuurders het kentekenbewijs van hun voertuig niet bij zich hadden, allen zijn hiervoor gewaarschuwd.

Daarnaast werden er nog negen bekeuringen uitgeschreven voor verschillende feiten, zoals losse lading, losbreek-reminrichtingen die niet goed aangesloten waren, defecte verlichting en het niet hebben van een geldig rijbewijs. 'Binnenkort zijn er weer diverse verkeerscontroles gepland, zoals alcohol en snor- en bromfiets', meldt de politie.