Actie voor duppen: online medische gegevens inzien bij het Beatrixziekenhuis

Patiënten van het Rivas Beatrixziekenhuis komen in de hal van het ziekenhuis de 'dupp-zuil' tegen. Deze dupp-zuil is onderdeel van de landelijke campagne rondom online inzage van medische gegevens. De zuil verwijst naar het digitale cliëntportaal van het ziekenhuis. Patiënten kunnen op MijnRivas inloggen om hun medische dossier te bekijken.

Informatie rustig doornemen

Uitslagen van onderzoeken, brieven van de dokter en metingen zoals bloeddruk zijn nu allemaal overzichtelijk te vinden in MijnRivas (www.mijnrivas.nl). Zo kunnen patiënten de informatie die ze van de arts krijgen later nog eens rustig doornemen. Ook kunnen ze de informatie delen met anderen, bijvoorbeeld zorgverleners in een ander ziekenhuis. Patiënten kunnen ook zien wanneer ze naar de dokter zijn geweest en wanneer de volgende afspraak gepland staat. Patiënten loggen met DigiD veilig in.

Robert Chabot, Neuroloog en voorzitter van de Medische staf van het Beatrixziekenhuis vindt het van groot belang dat patiënten online toegang krijgen tot hun medisch dossier. 'Tijdens een bezoek aan een arts wordt vaak veel informatie gedeeld. Gezondheid en ziekte heel persoonlijk en dichtbij, het is belangrijk dat patiënten goed op de hoogte zijn en mee kunnen praten over de eigen medische situatie.'

Duppen

De term 'duppen' werd begin van dit jaar geïntroduceerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het staat voor Digitale Uitwisseling Patiënt Professional. Duppen gaat over digitale zorg, over het altijd en overal toegang hebben tot eigen medische informatie. Als mensen duppen, dan kunnen ze thuis nog eens rustig nalezen wat de dokter heeft verteld. Of de laatste laboratoriumuitslagen of overzicht van medicijnen bekijken. Duppen helpt mensen hun zorg beter te begrijpen. Meer informatie is te vinden op www.ikdupp.nl.