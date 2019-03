Open dag ambulancedienst in Papendrecht

PAPENDRECHT • Iedereen die kennis wil maken met het werk van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en met de nieuwste ambulance-uitrukpost in de regio (tevens het nieuwe hoofdkantoor van de dienst), is op zaterdag 20 april welkom tijdens een gezellige en leerzame open dag in Papendrecht.

Het publiek kan dan diverse ambulancevoertuigen en -materialen bekijken en demonstraties bijwonen. Niet alleen van de ambulancehulpverleners, want ook de politie, brandweer, het Erasmus MC, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de 112-meldkamer zijn van de partij. Het programma is doorlopend van 10.00 tot 16.00 uur. De activiteiten zijn geschikt en boeiend voor alle leeftijden. De ambulancepost bevindt zich aan de Vliedberg 2 in Papendrecht (tegen Sliedrecht aan, langs de A15).