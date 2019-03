Molenlanden: één gemeentevlag, geen twee

MOLENLANDEN • Het collegevoorstel om twee gemeentevlaggen te introduceren in Molenlanden gaat het niet halen in de gemeenteraad. De raad prefereert één vlag en kiest voor het veelkleurige ontwerp.

Ook werd dinsdagavond door de meeste fracties geopperd de naam Molenlanden niet op de vlag te laten terugkomen. "Een sterk logo heeft geen naam nodig", zei Mario de Lijster (DoeMee!).

Eenduidigheid

"Twee vlaggen toont de veelkleurigheid van onze gemeente", legde waarnemend burgemeester Dirk van der Borg uit. Maar hij hield het voorstel niet overeind. "Eén vlag geeft eenduidigheid en herkenbaarheid, daar kan ik me iets bij voorstellen." Of de naam er af gaat en het logo wordt vergroot, blijft nog even 'spannend'. "We moeten kijken hoe het ontwerp er dan uitziet", aldus Van der Borg.