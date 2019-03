Weer zwaan vermoord in Alblasserwaard, nu in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Het vermoorden van zwanen in de Alblasserwaard blijft doorgaan. Vrijdagmiddag 8 maart werd een dode zwaan aangetroffen langs de Peppelweg in Groot-Ammers.

Het is na twee eerdere vondsten in Lexmond en Oud-Alblas de derde maal in twee weken tijd dat er zwanen vermoord worden in de regio.

"We denken dat de zaken niet met elkaar te maken hebben, maar dat maakt het niet minder gruwelijk", vertelt Gerrit de Boom van de Dierenambulance, die betrokken is bij de afhandeling van de zaak.

In Groot-Ammers gaat het om één zwaan, die aan steekwonden overleden is. Het vlees is uit het dier verwijderd, mogelijk voor consumptie. Er is niemand aangehouden.

"Dit is nu al de elfde zwaan in twee weken tijd. We hopen dat mensen met ons willen opletten op verdachte situaties", vervolgt De Boom.

Vorig jaar werden er in totaal twee zwanen omgebracht in de Alblasserwaard. Dat gebeurde met een kruisboog. Nu zijn de dieren op verschillende manieren gedood; met hagelschoten en een steekwapen.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de politie zijn op de hoogte gesteld. Verdachte situaties of andere meldingen kunnen doorgegeven worden aan 06-51111290 van de Dierenambulance.