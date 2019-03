Grote ov-actie van SGP in de provincie

UTRECHT • SGP organiseerde donderdag een grote actie om aandacht te vragen voor de bereikbaarheid in de provincies. SGP-ers uit alle hoeken van het land reisden met het openbaar vervoer naar Utrecht Centraal, daar werd het manifest 'Voor een bereikbare prOVincie' gepresenteerd.

Volgens de partij trekt de regering wel veel geld uit voor het openbaar vervoer, maar gaat het grootste gedeelte van dit geld naar de grote steden. "En daar gaat het fout," stelt SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

In het manifest laat de SGP zien hoe zij het openbaar vervoer wil verbeteren. De partij wil onder meer extra treinen, bussen en stations in de regio. Daarnaast moet er structureel 100 miljoen uitgegeven worden aan betere bereikbaarheid van kleinere steden en dorpen. En de btw op vervoerstickets moet worden afgeschaft. Daarnaast presenteert de partij een aantal concrete wensen per provincie.