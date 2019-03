Leerlingen De Bossekamp dromen over de toekomst van de regio

OTTOLAND • Leerlingen van het vmbo Wellantcollege Ottoland hebben dinsdagmiddag 5 maart in 'een droomsessie' hun beelden gedeeld over hoe de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden er in 2030 moet uitzien.

Dit deden zij samen met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, gemeente Molenlanden, maatschappelijke organisaties en ouders. De opbrengsten (waarbij elkaar ontmoeten, ontspanning, natuur en milieu een belangrijke rol spelen) worden vertaald naar aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden aangeboden aan de provincie Zuid-Holland en de gemeente Molenlanden.

De 'droomsessie' is het laatste fase van het project 'Beeldkwaliteit'. In november hebben de leerlingen de voor hen belangrijkste plekken in hun woonomgeving gefotografeerd en gepresenteerd. In januari hebben experts van het gebiedsplatform Alblasserwaard- Vijfheerenlanden workshops verzorgd over de geschiedenis van de regio.

Jongeren en volwassenen proberen op deze wijze samen vorm te geven aan een toekomstbestendige regio.