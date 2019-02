Streefkerkse automobilist rijdt onder invloed tegen geparkeerde auto aan.

STREEFKERK • In Streefkerk op de Nieuwe Veer vond zondag rond 2.50 uur een verkeersongeval plaats.

Een bestuurder van een bestelauto reed tegen een geparkeerd voertuig aan, waardoor zware schade ontstond. Tegen de politie verklaarde de 21-jarige bestuurder uit Streefkerk dat de ruiten van zijn voertuig beslagen waren. Dit was niet meer te controleren, maar uit de blaastest bleek dat hij onder invloed van alcohol had gereden. De politie hield hem aan.

Tijdens de ademanalyse op het bureau blies de automobilist een uitslag van 445 ug/l. Gelet op het feit dat hij beginnend bestuurder is, is het rijbewijs van deze bestuurder ingevorderd. De Officier van Justitie zal verder beslissen over de vervolging van de Streefkerker.