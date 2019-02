Filmopnames voor Brouwers' Dam in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Wat doe je als je op een zonovergoten dag opnames moet maken van een regenachtig tafereel? Dan nodig je de brandweer uit. En zo geschiedde, zaterdagochtend in Nieuwpoort tijdens de filmopnames voor het theaterstuk Brouwers' dam.

De brandweer rukte uit om voor een extreem plaatselijke hoosbui op de Wal in Nieuwpoort te zorgen. Daar filmde Stichting Nieuwpoort 700+ een scene die op 2 mei te zien is in het theaterstuk Brouwers' Dam. Een indrukwekkend verhaal dat zich afspeelt rond de watersnoodramp van '53. Door een dijkdoorbraak bij Papendrecht liep destijds de hele Alblasserwaard groot gevaar. Burgemeester Brouwers zorgde er samen met wethouder Mourik voor dat de regio een ramp bespaard is gebleven.

Een grote groep theaterliefhebbers uit Nieuwpoort en omgeving repeteren al maanden voor het stuk. Net als bij de Schippersjongen van Nieuwpoort in 2014 gaat de uitvoering gepaard met filmbeelden.

De paniek slaat toe

Dat hebben de acteurs geweten! Eerst stonden ze zaterdagochtend vroeg met koude handen bij het Veerhuis om daar de coupure te sluiten. Vervolgens wachtte hen een regenbui op de Wal. Daar filmden ze de scene 'waarin de paniek toeslaat'. Zoals regisseur Peter Meijer zegt: "Het moment dat de Poorters beseffen dat het goed mis kan gaan."

De wanhoop stond zo nu en dan op de gezichten te lezen, niet in de minste plaats vanwege de enorme hoeveelheid water die op de spelers neerdaalde. Ze stonden met doorweekte jassen en vol gestroomde kaplaarzen voor de camera, terwijl op de achtergrond de zonneschijn voor prachtige regenbogen zorgde. Tegen de tijd dat de scene er goed op stond, waren alle spelers tot op het bot toe koud en doorweekt.

Klompendansje

Dat mocht de pret niet drukken. Na afloop werd met een grote glimlach het water uit de handtasjes en laarzen gegoten en maakte één van de spelers nog even een klompendansje in de plassen. Zo gaat dat achter de schermen van Brouwers' Dam!

Kijk voor meer informatie en meer foto's op de website van Nieuwpoort 700+.