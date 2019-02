Afhandeling stroomstoring Nieuwpoort duurt wat langer

NIEUWPOORT • De financiële afhandeling van de stroomstoring van zondag 16 december 2018 in Nieuwpoort duurt wat langer dan eigenlijk de bedoeling was.

Normaal gesproken wil netbeheerder Stedin een brief over de hoogte van de vergoeding en de overboeking van de bedragen binnen zes weken afgehandeld hebben. Doordat er in Nieuwpoort sprake was van een dubbele storing, neemt de afwikkeling wat meer tijd.

Wettelijk gezien heeft Stedin zes maanden te tijd om de schadevergoeding na een stroomstoring af te wikkelen. Wel moet er binnen zes weken een brief gestuurd worden aan de gedupeerden waarin uitleg gegeven wordt over de schade-afwikkeling. Dat is niet gelukt.

"Als er een storing is in ons netwerk, krijgen we de gegevens over het algemeen volautomatisch binnen", reageert woordvoerder Frank de Korte van Stedin. "Maar doordat we op 16 december in Nieuwpoort niet alleen een defecte kabel hadden, maar ook een computerstoring, moesten we alle gegevens achteraf handmatig invoeren. Dat heeft veel tijd gekost."

Stedin werkt met nummers op meterkasten en heeft die nu handmatig moeten koppelen aan eigenaars en gebruikers.

Er waren op 16 december 2018 in Nieuwpoort 511 huishoudens gedupeerd door de stroomstoring, die om 13.40 uur begon. De stroom kwam er gefaseerd weer op tussen 19.55 en 22.02 uur. Als een stroomstoring langer dan 4 uur duurt, krijgen gedupeerden 35 euro schadevergoeding. Als die langer duurt dan 8 uur, bedraagt de vergoeding 55 euro. De meeste inwoners van Nieuwpoort hebben recht op 35 euro, sommigen krijgen 55 euro.

De brief met informatie wordt dus komende week door Stedin verstuurd. Alvast enkele weken terug een brief sturen naar alle gedupeerden, waarin staat dat de afwikkeling vertraging heeft, kan volgens De Korte van Stedin niet, omdat op voorhand niet duidelijk was wie de brieven dan zouden moeten krijgen. Het exacte gebied wordt pas bij de afhandeling duidelijk en in sommige gevallen is er sprake van een huisbaas die de brief moet krijgen in plaats van de huurder. Op voorhand een algemene brief sturen zou dan alleen maar verwarring opleveren.

Komende week komt er eindelijk duidelijkheid voor de inwoners van Nieuwpoort, wanneer de brief van Stedin op de deurmat valt.