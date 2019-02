D66 fietst drie dagen door de provincie Utrecht

UTRECHT • D66 fietst vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 februari door de provincie. In totaal drie etappes van 66 kilometer, elke dag een andere route.

De deelnemers fietsen naar plaatsen waar provincie, gemeenten en andere organisaties samenwerken aan oplossingen voor een duurzame toekomst van Utrecht op het gebied van energie, natuur en water. "We spreken met een polderwachter en een locodijkgraaf, bekijken van dichtbij een veld vol zonnepanelen, bezoeken een slim plein voor elektrische auto's en een berg die veel wateroverlast veroorzaakt", schrijven de Democraten in een persbericht.

De route op vrijdag 15 februari gaat via Maarsen, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein, Montfoort naar Woerden. Onderweg bezoekt men onder andere de Rijnenburgpolder, zonnepark Galecop in Nieuwegein en de stuw bij Hagestein. Medewerking wordt verleend door Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

Lyke Veen, kandidaat voor D66 voor de provinciale verkiezingen (foto) fietst de hele 3 x 66 km. Ze krijgt gezelschap van landelijke en regionale politici, kandidaat-statenleden en waarschijnlijk veel andere fietsers. Belangstellenden kunnen de hele route meefietsen, of alleen een stukje. De route en de opstapplaatsen staan op https://provincieutrecht.d66.nl/fietstocht/. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de afdeling van D66 in de eigen woonplaats.