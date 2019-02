ThuisinBouwen verkozen tot Beste Bouwer 2018

MEERKERK • ThuisinBouwen|Bot & van der Ham uit Meerkerk is verkozen tot Beste Bouwer 2018 in de categorie '50 of meer reviews'.

Het bedrijf heeft in 2018 gemiddeld de hoogste beoordeling gekregen van kopers van nieuwbouwwoningen. "Met tijd en aandacht begeleidt ThuisinBouwen|Bot & van der Ham de koper van ontwerp tot en met een zorgeloze oplevering", zo luidt het juryrapport.

De uitreiking van deze felbegeerde prijzen vond vandaag plaats in het BouwBeurs Nieuwscafé, de stand van vakblad De Aannemer.

Duizenden bouwbedrijven die actief zijn in (nieuw)bouw en verbouw profileren zich op bouwnu.nl zodat ze door hun klanten beoordeeld kunnen worden met reviews. Klanten geven op verschillende punten een cijfer, waarna per bouwbedrijf een overall score prominent wordt getoond op www.bouwnu.nl.

Jan Maatkamp ThuisinBouwen|Bot & van der Ham is blij met de prijs. "Met bevlogenheid en inspiratie begeleiden we onze klanten in het gehele proces van ontwerp tot en met oplevering. Dit doen we met ons unieke, op de koper ingericht inspiratiecentrum. We zorgen ervoor dat de koper het gehele proces overziet en van onze kwaliteit overtuigd raakt. Dat ziet de koper terug in de bouw van zijn nieuwe thuis. En dát zorgt dan voor een tevreden klant met een mooie review."