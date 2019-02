Wethouder Johan Quik: 'Boete Qbuzz proberen binnen te halen voor Molenlanden'

MOLENLANDEN • De drie ton boete die de provincie Zuid-Holland wegens een 'wanprestatie' heeft opgelegd aan Qbuzz zal worden ingezet voor het verbeteren van knelpunten. "Ik wil proberen dit geld voor Molenlanden binnen te halen", antwoordde wethouder Johan Quik dinsdagavond op vragen van DoeMee!-raadslid Wilma de Moel.

Wilma de Moel schetste de Qbuzz-problematiek met een variant op de hit 'Busje komt zo': "Busje komt te laat of busje komt niet."

Ze riep verantwoordelijk gedeputeerde Floor Vermeulen op met de raad van Molenlanden in gesprek te gaan. "Pak dan het openbaar vervoer. Benieuwd of u weer terugkomt in Den Haag."

Naar aanleiding van de talloze klachten over de verkeersonveilige situatie in Meerkerk ging De Moel bij 'Transferium Meerkerk' zelf op onderzoek uit. Het door haar gemaakte filmpje toonde ze aan raad en college. "Zou u ons willen bijpraten over de verbeteringen", vroeg ze aan wethouder Quik.

Evaluatie

De toegezegde verbeteringen zijn nog niet allemaal uitgevoerd, moest Quik toegeven. "Vandaar ook de boete." Eind maart volgt weer een evaluatie. "Dan zullen wij zelf ook aan tafel zitten."

Volgens de wethouder is gedeputeerde Vermeulen bereid om langs te komen en zal nog deze maand worden begonnen met de werkzaamheden om de situatie bij de A27 in Meerkerk veiliger te maken.