Voormalige kernen Zuid-Holland krijgen 'oude' aanslag motorrijtuigenbelasting

ZEDERIK/LEERDAM • Autobezitters uit de kernen van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam hebben per abuis de aanslag van de motorrijtuigenbelasting van Zuid-Holland ontvangen.

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is per 1 januari toegetreden tot de provincie Utrecht. Vianen behoorde al tot deze provincie, maar Zederik en Vianen waren eerst van Zuid-Holland en werden op de eerste dag van 2019 nieuw toegevoegd aan Utrecht.

Dat bericht is niet goed binnen gekomen bij degenen die de belastingaangiften voor de motorrijtuigenbelasting verwerkt hebben. Inwoners van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam werden namelijk volgens het Zuid-Hollandse tarief belast en niet volgens het nieuwe, Utrechtse tarief.

Het belastingtarief voor de motorrijtuigenbelasting is in de provincie Utrecht iets lager ten opzichte van het tarief in Zuid-Holland. Gemiddeld bedraagt het verschil tussen de 50 en 100 euro op jaarbasis, afhankelijk van het gewicht van het voertuig.

"Ik hoopte een voordeeltje te hebben van de gemeentelijke herindeling, maar ik kwam bedrogen uit", vertelt een alerte inwoner van Meerkerk.

"In de communicatie tussen de provincie, het ministerie en de belastingdienst is duidelijk iets fout gegaan", laat woordvoerder Frank Kools van de provincie Utrecht weten. "Dat spijt ons en we begrijpen dat het voor de inwoners die het betreft vervelend is."

"We hebben meteen contact opgenomen met de belastingdienst, zodat de fout snel wordt rechtgezet en niemand te veel betaalt."