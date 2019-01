Prijzenregen voor de Jong Intra Vakanties

NOORDWIJK/OUD-ALBLAS • De Jong Intra Vakanties heeft zaterdagavond tijdens het jaarlijkse Reisgala drie awards in de wacht gesleept. Die waren voor de Beste Autovakanties, Beste Busvakanties en Beste Wintersportvakanties.

De prestigieuze Vakantie Awards gelden als de 'Oscars' van de reisbranche. In een bijzondere en feestelijke setting mochten zeventien reisorganisaties een award in ontvangst nemen als beloning voor het leveren van de beste service en kwaliteit, gekozen dóór vakgenoten. De Jong Intra Vakanties was in vier categorieën genomineerd en sleepte drie awards in de wacht.

De meest verrassende Award volgens Coby van Dongen uit Oud-Alblas, commercieel directeur van de Jong Intra Vakanties, is toch wel de Vakantie Award van Beste Autovakanties. "Heel bijzonder dat we voor deze categorie als winnaar uit de bus zijn gekomen."

De Award voor Beste Wintersportvakanties heeft de reisorganisatie dit jaar voor tweede keer op rij in ontvangst mogen nemen. Het paradepaardje Busvakanties van de Jong Intra Vakanties viel ook dit jaar, zoals voorafgaande jaren, weer in de prijzen. "Al met al een prachtavond", zegt Coby van Dongen. "Dit geeft zoveel energie. We zijn ongekend blij en trots op de erkenning van onze vakgenoten. Het is een enorme opsteker voor het team in Ridderkerk, maar zeker niet minder voor onze chauffeurs en reisleiders die onze service en kwaliteit tijdens de reis waarborgen."

De basis voor de organisatie is dat er een goed product aangeboden wordt tegen een eerlijke prijs en dat alles gewoon perfect geregeld is. Bovendien wil de Jong Intra Vakanties de juiste inhoud geven aan het woord 'aandacht'; aandacht voor de klant, aandacht voor kwaliteit én aandacht voor haar partner in business.

Fotobijschrift: Coby van Dongen, commercieel directeur, en Paul van Laarhoven (links), commercieel manager van de Jong Intra Vakanties, zijn trots op de Vakantie Awards.