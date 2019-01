VHL Lokaal kiest nieuw bestuur- Barbara Versluis partijvoorzitter

VIJFHEERENLANDEN •?Barbara Versluis is de nieuwe partijvoorzitter van VHL Lokaal. Het interim-bestuur van de lokale partij is tijdens een onlangs gehouden algemene ledenvergadering afgetreden.

Caroline Schouten heeft de voorzittershamer overgedragen aan Versluis. Samen met Tiny Kortlever, Ella van Iperen, David Murphy en Theo Streefkerk is het nieuwe bestuur compleet. VHL Lokaal is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ontstaan uit drie lokale partijen: Leerdam 2000, VKG Zederik en Lokaal Alert Vianen. Er werd toen een interim-bestuur gevormd, bestaande uit Caroline Schouten (voorzitter), John van der Velden, Ella van Iperen, Tiny Kortlever, Klaas van Oort, David Murphy, Tine Peels en Frans van Dijk. De partij is in het bijzonder Tine Peels en Klaas van Oort dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren. Nu gemeente Vijfheerenlanden een feit is en de nieuwe raadsleden zitting hebben genomen, was het echter ook tijd om een nieuw bestuur te kiezen.