Smakelijke middag voor Zonnebloemgasten van Liesveld

NIEUWPOORT • De gasten van de Zonnebloem afdeling Liesveld hebben op woensdagmiddag 23 januari genoten van de jonge paling van Fa. W. van Wijk BV uit Groot-Ammers.

Om haar presentatie extra interessant te maken, had Maria van Wijk ook superverse volwassen paling meegenomen. Die ging er op toast wel in bij de Zonnebloemgasten en hun vrijwilligers in de Vijverhof in Nieuwpoort.

De jonge palinkjes op de foto komen uit Portugal en trokken veel bekijks.