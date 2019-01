OM wil twee jaar cel extra voor ontuchtverdachte uit Ameide

AMEIDE • Een 58-jarige man uit Ameide heeft al een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, gekregen vanwege ontucht met een nichtje en een zoon. Het Openbaar Ministerie eist nu bij het Gerechtshof in Den Haag dat hij daar bovenop tot twee jaar cel extra moet gaan zitten vanwege ontucht met een stiefdochtertje. Ook zou hij alsnog TBS moeten krijgen, maar dan wel een lichte vorm.

De Rotterdamse rechtbank veroordeelde hem in 2017 tot de celstraf van drie jaar. Maar de rechters vonden niet bewezen dat hij ontucht gepleegd zou hebben met het stiefdochtertje. Hij zou zich in het bijzijn van het meisje bevredigd hebben, en seksstandjes voorgedaan hebben. Omdat er geen lichamelijk contact zou zijn geweest, was er volgens de rechtbank toen geen sprake van ontucht.

Het Openbaar Ministerie was het daar echter niet mee eens en spande hoger beroep aan bij het Gerechtshof in Den Haag. Tijdens de zitting bij het Gerechtshof bekende de verdachte uit Ameide de seksuele uitspattingen bij de stiefdochter. Dat gebeurde in de periode dat ze tussen de tien en veertien jaar was. "Ik ben een enorme klootzak geweest, en dacht alleen maar aan mijn eigen behoefte", zei hij tegen het hof.

Maar volgens zijn advocaat kunnen de rare fratsen van zijn cliënt bij de stiefdochter toch niet betiteld worden als ontucht. De aanklager van het OM had daar een radicaal andere mening over. "Mijnheer heeft op weerzinwekkende wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van het meisje", zei de aanklager tegen het Gerechtshof.

De rechtbank vond het in 2017 niet nodig om de man te veroordelen tot TBS onder voorwaarden, dat is een lichte vorm van TBS waarbij een verdachte (nog) niet in een TBS-kliniek wordt vastgezet. Dat gebeurt wel zodra een veroordeelde weer in de fout gaat of zich onttrekt aan zijn behandeling.

De aanklager is er niet gerust op dat de verdachte uit Ameide zich helemaal koest houdt als hij zijn celstraf heeft uitgezeten. Voor alle zekerheid zou hij daarom toch TBS onder voorwaarden moeten krijgen.

Het Gerechtshof doet uitspraak over twee weken.