Partijen Molenlanden voeren eerste gesprek over mogelijke coalitie

MOLENLANDEN • De zes partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week zetels behaald hebben in Molenlanden, zijn zaterdag bij elkaar geweest om met elkaar te praten over de verkiezingsuitslag en mogelijke coalities.

Dat laat DoeMee Molenlanden weten, de partij die met zeven zetels de grootste in Molenlanden is geworden.

Duo-Lijsttrekker Joke Stravers: "De kiezer heeft gesproken en ons de grootste gemaakt, prachtig! Wij willen nu snel aan de slag met het vormen van een coalitie. Deze coalitie moet recht doen aan de verkiezingsuitslag, maar vooral stabiel en daadkrachtig zijn. We sluiten op voorhand niemand uit en gaan alle partijen snel uitnodigen voor een gesprek."

Berend Buddingh: "We willen er voor de kerst uit zijn, een beetje vaart erin. Dat moet prima te doen zijn. Op inhoud verwacht ik dat we elkaar kunnen vinden. Belangrijk wordt wel hoe we onze inwoners de komende periode veel vaker en directer gaan betrekken bij de politiek. Die behoefte is er en hebben de kiezers duidelijk uitgesproken door ons de grootste te maken."

De komende periode wil DoeMee Molenlanden, waar mogelijk tijdens de onderhandelingen, belangstellenden op de hoogte houden.