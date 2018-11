De Buitenlanders winnen eerste Giessenburgse dorpskwis

GIESSENBURG • Team De Buitenlanders heeft vrijdag de eerste Giessenburgse Dorpskwis gewonnen.

De quiz heeft plaatsgevonden op 2 november; 34 teams hadden zich ingeschreven. Op de quizavond werden foto's en een filmpje gemaakt van de deelnemende teams op hun quizadres, zo ook in het museum Het Regthuys en in de Dorpskamer, waar ook vragen beantwoord moesten worden.

Op de avond van de prijsuitreiking, in de kantine van Vridos, werden de foto's en het filmpje getoond. Naast een warm welkom door de voorzitter van Vridos werden er op de avond van de prijsuitreiking een aantal vragen en antwoorden toegelicht. De deelnemende teams konden de antwoorden op alle 161 vragen bekijken en er werd druk onderling overlegd en gespeculeerd over de tot dat moment onbekende uitslag.

De voorzitter dreef de spanning op door de uitslag van de quiz in omgekeerde volgorde bekend te maken. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. Het team bestaande uit voormalige inwoners van Giessenburg heeft de eerste Giessenburgse Dorpskwis gewonnen. Zij hadden zich een toepasselijke teamnaam gegeven, te weten De Buitenlanders. Dit team ging met de hoofdprijs van 100 euro huiswaarts. Na de prijsuitreiking bleven veel aanwezigen, onder het genot van een hapje en een drankje, nog lekker lang napraten.

De eerste Giessenburgse Dorpskwis is een groot succes geworden, de deelnemende teams waren zeer te spreken over de quizavond en ook over de gezellige prijsuitreiking. Veel deelnemers hopen op een vervolg van de Dorpskwis. Vridos heeft, in haar jubileumjaar, het initiatief genomen voor de eerste uitgave van de quiz en spreek dan ook de hoop uit dat in de toekomst een andere vereniging of speciaal Dorpskwis-commité deze taak op zich gaat nemen, zodat er een traditie gaat ontstaan.