Zondagsschoolkinderen slaan eerste paal uitbreiding kerk in Meerkerk

MEERKERK • Onder grote belangstelling is afgelopen woensdag de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de Hervormde kerk in Meerkerk.

De officiële eerste paal werd geslagen door vier kinderen van de zondagsschool: Eva Burggraaf, Lenna den Hartog, Rens de Vries en Milan Damsteegt.

"We hebben gekozen voor kinderen omdat de verbouwing en uitbreiding van de kerk niet alleen bedoeld is voor de huidige kerkgangers, maar in het bijzonder voor de toekomstige generaties", laat Marcel van Leeuwen van de kerk weten.