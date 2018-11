Praktijkexamens Da Vinci College steeds professioneler

GORINCHEM/REGIO • De opleiding Retail en Logistiek van het Da Vinci College, locatie Gorinchem, beschikt over nieuwe professionele praktijkexaminators.

Het gaat om onder meer Kirsten Koot (supermarktmanager Albert Heijn) en Wessel Bosvelt (Aldi). Ze zitten weer even op school voor een training. Ze nemen met twaalf anderen deel aan de basistraining 'Professionalisering Praktijkexaminator' (PREX) op het Da Vinci College.

De veertien deelnemers begeleiden studenten tijdens de stage in het bedrijf, maar willen ook graag het beroepsgerichte examen af kunnen nemen in de praktijk. Ze komen allemaal uit de Retail en logistiek, van supermarkten tot Casteleijn Stroopwafels aan toe. En ze beslaan met hun bedrijven de regio Gorinchem.

Betrouwbare beoordeling

Ria Kuik, docent van deze training: "De kern van de training is professionalisering van de PREX. Het is belangrijk dat studenten tijdens het afleggen van hun praktijkexamen kunnen rekenen op een betrouwbare afname en beoordeling. Door deel te nemen aan deze training laten praktijkbegeleiders zien dat zij de afname van praktijkexamens serieus nemen en hierin deskundig willen zijn. Bovendien blijkt dat een begeleider die weet wat en hoe er wordt beoordeeld, ook meer inzicht heeft in de (les)doelen en weet waarop te sturen tijdens de stageperiode. Het mes snijdt hier aan twee kanten, hij/zij kan er ook een betere begeleider van worden."

Kirsten vertelt dat zij 4 BBL-ers begeleidt. Ze vindt het soms best lastig om objectief te beoordelen. Dat leert ze nu tijdens deze training. Wessel vindt het vooral leuk om stagiaires iets te leren. En hij leert weer van hen. Voor Wessel is het de eerste keer dat hij examens gaat afnemen.

Een bewijs van deelname krijg je niet voor niets. De deelnemers kregen veel theorie over examenvormen, het proces van afname en beoordelen, de scheiding tussen leren en examineren en de rol en taken van de praktijkexaminator. Naast de theorie werd ook meteen geoefend. Na vier uur zwoegen dan toch het afsluitende en fijne moment van deze middag: met een bewijs van deelname in de hand op de foto.