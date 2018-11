Qbuzz belooft beter OV in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

REGIO • Vanaf 9 december verzorgt Qbuzz het busvervoer in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem en het treinvervoer op de MerwedeLingelijn.

Qbuzz introduceert een vernieuwd, fijnmazig Openbaar Vervoer-netwerk met verbeterde en snellere verbindingen, persoonlijker afgestemde dienstverlening, meer comfort en meer aandacht voor duurzaamheid.

Hoogwaardig

De basis van het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem wordt vanaf 9 december gevormd door zeven hoogwaardige ovverbindingen (HOV): drie R-netlijnen en vier snelBuzzlijnen. Deze HOV-bussen leggen langere afstanden af op doorgaande routes met minder haltes. Dit zorgt voor een kortere reistijd, minder kans op vertraging, grotere betrouwbaarheid en meer reiscomfort. Ze rijden frequent, zijn comfortabeler dan gewone bussen en sluiten goed aan op andere bussen en treinen. In de spits rijden R-netbussen elke tien minuten, daarbuiten elk kwartier.

Op veel plaatsen waar R-net en snelBuzz gaat rijden worden nieuwe, comfortabele haltes met extra voorzieningen, zoals overdekte stallingen voor de fiets, gebouwd.

Persoonlijkere dienstverlening

Naast R-net en de snelBuzz introduceert Qbuzz ook de stadsBuzz en de buurtBuzz. Om reizigers nog persoonlijker van dienst te zijn, biedt Qbuzz individuele vervoersdiensten zoals de Deur-halte-taxi, de bestelBuzz en de deelfiets. Wie niet zelfstandig naar een halte kan komen, belt één uur voor vertrek de Deur-halte-taxi en wordt naar de dichtstbijzijnde halte gebracht. Qbuzz vernieuwt ook de servicewinkels op de stations Dordrecht en Geldermalsen. Ze blijven een uur langer open dan voorheen.

Meer comfort en duurzaamheid

Met het oog op een duurzame toekomst introduceert Qbuzz in 2019 steeds meer elektrische bussen, om te beginnen in Gorinchem en de Drechtsteden. Dit is goed nieuws voor de leefbaarheid én het klimaat. Nog meer goed nieuws voor de reizigers is de komst van een groot aantal extra comfortabele bussen met luxere stoelen, meer beenruimte, opklaptafels, snelle wifi en USB-aansluitingen.

Drechtsteden

Door een slimme mix van R-net en snelBuzzlijnen is Rotterdam vanuit de Drechtsteden beter bereikbaar. Alblasserdam en Papendrecht krijgen een snelle rechtstreekse busverbinding naar Utrecht. De stadsdienst van Dordrecht wordt uitgebreid met diverse directe lijnen naar omliggende Drechtsteden. In de loop van 2019 stapt heel Drechtsteden over op elektrische bussen.

Molenlanden en Gorinchem

Vanuit de Alblasserwaard kunnen reizigers voortaan rechtstreeks met de bus naar Rotterdam. Dorpskernen aan de Lekdijk en kleine plaatsen zoals Bleskensgraaf, Ottoland en Noordeloos blijven goed bereikbaar. Stadsbussen van Gorinchem komen nu ook in de wijk Stalkaarsen en bij de Evenementenhal. De bus van Lingewijk naar centrum, station en ziekenhuis gaat twee keer zo vaak rijden.

MerwedeLingelijn

In de loop van 2019 worden alle treinen van de MerwedeLingelijn omgebouwd en uitgerust in rood-grijze R-netstijl. Dat betekent nieuwe, comfortabele stoelen, USBaansluitingen en snellere wifi. Al meteen vanaf 9 december rijdt de trein tussen Dordrecht en Gorinchem van maandag tot en met zaterdag tot 20.00 uur in plaats van van 19.00 uur. De trein gaat elk kwartier en fietsen mogen nog steeds gratis mee.

Alle informatie over het vernieuwde OV-netwerk voor de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem is te vinden op www.qbuzz.nl/dmg, waaronder ook de per 9 december 2018 ingaande dienstregeling voor alle lijnen.