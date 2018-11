Selectieprocedure glasvezel in Molenwaard start op 7 december

MOLENWAARD • De selectieprocedure voor de aanleg van glasvezel in Molenwaard start 7 december. Op 9 januari wordt bekend wie dit project uit gaat voeren.

Dat stelt wethouder Kees Boender. De datum van 1 januari, waar onder meer Stichting Glasvezel Molenwaard en ondernemersvereniging de Graafstroom op aandrongen, wordt niet gehaald. "Dat klopt, maar het was niet mogelijk om dat te realiseren", licht Boender toe.

"We hebben moeten zoeken naar de balans tussen snelheid aan de ene kant en zorgvuldigheid en volledigheid aan de andere kant. Er is aan alle kant hard aan getrokken om de snelheid erin te houden, maar we willen niet het risico nemen om fouten te maken. We hebben signalen dat er partijen in de markt zijn die dit proces op de voet volgen. Niemand is er bij gebaat als er juridische tijdrovende procedures komen omdat we in het voortraject een steek hebben laten vallen."

Social cashback

Heet hangijzer in de voorbereidingen was de term social cashback: Stichting Glasvezel Molenwaard wil op het moment dat het glasvezelnetwerk geld op gaat leveren deze opbrengsten 'teruggeven' aan de samenleving. Een commerciële partij zou daar veel minder toe genegen zijn. Meerdere partijen in de gemeenteraad pleitten er dan ook voor dit nadrukkelijk op te nemen, om zo de kans dat Glasvezel Molenwaard glasvezel aan kan leggen fors te vergroten.

Wethouder Boender: "Of social cashback met naam en toenaam genoemd gaat worden in de criteria, daarover volgt nog overleg. Gezien vanuit de samenleving is dit zeker niet onbelangrijk. Maar ik weet nog niet in welke vorm het verwoord gaat worden."