Emma Susan van den Berg boegbeeld Spinning Event in Molenlanden

GROOT-AMMERS • Glazen Spinning 2018 heeft de jongeren in de nieuwe gemeente Molenlanden met hersenletsel als één van de goede doelen gekozen voor het Spinning event op 1 december 2018.

Een bijdrage voor goede doelen in de regio was de wens van de organisatoren. Daarmee willen ze ook de deelnemers betrokken maken bij mensen en organisaties, die zich inzetten voor het welzijn van anderen. Op die manier kwamen ze in contact met Zwembad de Dompelaar en een regionaal initiatief van jongeren met hersenletsel.

Hersenletsel (www.hersenletsel.nl) is relatief onbekend. Er is een landelijke patiëntenvereniging en de gemeente Molenwaard ondersteunt in de regio een initiatief met het faciliteren van bijeenkomsten, waarin getroffenen elkaar ontmoeten.

Slachtoffers willen mensen met hersenletsel zichzelf niet noemen. Ze leven namelijk met de dingen, die ze wél kunnen. Het zijn mensen, die getroffen zijn door hersenletsel na de geboorte, zoals een infarct, hersenvliesontsteking of een tumor.

Wilma de Moel (Glazen Spinning 2018), Lies Bonsang (NAH-coördinator in de regio Zuid-Holland Zuid) en Emma Susan van den Berg (jongere met hersenletsel) zochten elkaar op om kennis te maken en na te denken hoe ze dit initiatief met de sponsoring vorm kunnen geven.

Enthousiasme

"Wauw, wat een enthousiasme, bij de mensen die hierbij betrokken zijn. Laat dit in Op-weg-naar-Molenlanden het eerste initiatief zijn, waar sponsoren, betrokkenen en wat mij betreft ook de gemeente een platform vinden waar initiatieven gemaakt en uitgevoerd kunnen worden", reageert Wilma de Moel namens Glazen Spinning 2018.

Lies Bonsang is blij met het initiatief van Glazen Spinning 2018: "De gemeente ondersteunt ons in het faciliteren van bijeenkomsten. Daar zijn we heel blij mee, omdat we als landelijke patiëntenvereniging geen subsidie krijgen. Dit biedt ons direct mogelijkheden om ook daadwerkelijk een plan te maken om de jongeren te bereiken en activiteiten te organiseren. Het laat ook zien hoe mensen in de regio elkaar kunnen vinden en in actie komen om geld in te zamelen."

Buitenkant

Het lastige van hersenletsel is, dat je aan de buitenkant niet kun zien, dat mensen een beperking hebben. Het leven door gaan met een goede dag en een dag dat het niets is, dat vraagt om veel flexibiliteit. Een opleiding volgen of een werkgever vinden, vraagt om veel doorzettingsvermogen én begeleiding. Emma Susan ervaart dat dagelijks. Op veertienjarige leeftijd kreeg zij hersenletsel door een val tijdens het dansen. Toen leerlinge op havo 2, nu 19 jaar en nog niet in het bezit van haar diploma ervaart elke dag hoe lastig het is om haar doelen te bereiken. Haar reactie op dit sponsorinitiatief: "Wat ik graag wil, is de jongeren bereiken die hetzelfde ervaren als ik. Daarin kunnen we elkaar steunen in het leven, dat nog voor ons staat. Alles is voor mij in het leven veranderd, maar ik wil me graag inzetten als boegbeeld voor jongeren met NAH."

Lies en Emma Susan hebben 1 december vrij in de agenda voor Glazen Spinning 2018. Er zijn nog plaatsen voor jou als je mee wilt doen voor het goede doel via www.glazenspinning.nl. Voor 15 euro kan men een uur meedoen voor Emma Susan en andere jongeren met NAH.

Op de foto staan rechts Lies Bonsang (NAH-coördinator in de regio Zuid-Holland Zuid), Emma Susan van den Berg, (jongere met hersenletsel) en op de achtergrond Wilma de Moel van Glazen Spinning.