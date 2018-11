Winnaars van ruim 1000 kleurplaten bij Rabobank Merwestroom

SLIEDRECHT • Tijdens het Rabo Spaarfeest ontving de bank ruim 1000 kleurplaten. Afgelopen week zijn de winnaars van de kleurwedstrijd van het Rabo Spaarfeest uitgenodigd op de bank in Sliedrecht, voor een prijsuitreiking.

Uit het grote aantal deelnemers werden achttien winnaars gekozen. Onder toeziend oog van vaders, moeders, broertjes en zusjes namen zij de prijs in ontvangst. Een cadeaubon die hen op weg helpt met het behalen van hun spaardoel. Want sparen is belangrijk. Dat vinden ook de klanten van Rabobank Merwestroom, want maar liefst 2075 kinderen hebben tijdens het Rabo Spaarfeest hun spaargeld op de rekening gestort. De Rabobank heeft al deze kinderen beloond met een gratis toegangskaartje van Monkeytown Sliedrecht, Avonturenboerderij Molenwaard of zwembad De Duikelaar. Naast het winnen van de kleurwedstrijd maakten de kinderen ook nog kans op een gratis jaarabonnement op een kindertijdschrift naar keuze. Het enige wat ze hiervoor moesten doen was een Rabo Jongerenrekening openen. Er zijn drie jaarabonnementen weggegeven. Alle winnaars mochten na afloop van de prijsuitreiking met elkaar en met PinPin op de foto.