De Ontkoppeling Arkel: 'Schrijf Gorinchem op stembiljet'

MOLENLANDEN • De Ontkoppeling doet een oproep om 'Gorinchem' op de stembiljetten te schrijven om te protesteren tegen het feit dat Arkel meegaat naar de nieuwe gemeente Molenlanden en niet bij Gorinchem gevoegd wordt.

'Wij zetten uit protest Gorinchem op ons stembiljet en maken hem ongeldig. Dit kunt u ook doen, terwijl uw stem toch geldig is', meldt de Arkelse groep via Facebook. 'U kleurt uw favoriete kandidaat in van uw gekozen partij en onderaan uw stembiljet kunt u er Gorinchem met het rode potlood op schrijven. Daarmee willen we een duidelijk signaal afgeven.'

Volgens De Ontkoppeling is er nog steeds een kans dat Arkel naar Gorinchem gaat. De groep verwijst naar de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen, over het onderzoek naar de ontwikkelingsruimte van Gorinchem. 'Dit onderzoek is eind van dit jaar afgerond; als daaruit blijk dat er niet voldoende ontwikkelingsruimte is voor Gorinchem en daardoor de centrumfunctie niet kan behouden, zou het zomaar kunnen dat er toch nog wat anders besloten wordt door de regering.'