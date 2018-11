Beatrixziekenhuis tweede in Ziekenhuis Top 100

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hoort volgens de AD Ziekenhuis Top 100 weer bij de beste ziekenhuizen van Nederland.

"Dit is een geweldige prestatie waar alle medewerkers écht trots op zijn!", zegt Anja Blonk, directeur Beatrixziekenhuis. "Het is een prachtige dag voor al onze medisch specialisten, verpleegkundigen, andere zorgverleners en ondersteunend personeel."

In 2015 stond het ziekenhuis op nummer twee en vervolgens prijkte het Beatrixziekenhuis afgelopen twee jaar bovenaan de AD Ziekenhuis Top 100. "Dit jaar mogen we de tweede plek opnieuw op onze naam schrijven en dat is iets dat nog nooit eerder is gebeurd. Deze noteringen bewijzen dat het Beatrixziekenhuis al jaren een constante kwaliteit van zorg biedt. Samen met patiënten en hun naasten zetten de medewerkers zich dagelijks in voor de beste zorg."

Samenwerking

"Goede zorg binnen het ziekenhuis doe je nooit alleen. Natuurlijk zijn betrokken en professionele medewerkers van groot belang net zoals samenwerking binnen de keten en met andere zorgpartners", vervolgt Anja Blonk.

"Neem bijvoorbeeld de goede samenwerking met huisartsen in de regio en zorgverzekeraar VGZ met het programma 'Kwaliteit Als Medicijn'. Vanuit tientallen kwaliteitsinitiatieven zorgen we dat onze patiënten de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment krijgen. Daardoor worden patiënten niet alleen beter, sneller en dichtbij geholpen, het is vaak ook nog goedkoper. En kwaliteit voor de patiënt en betaalbaarheid zijn wel de onderwerpen waar het nog steeds om draait in de zorg."

"We houden als een van de beste ziekenhuizen van Nederland grote aandacht voor continue verbetering van onze zorgverlening. Dat doen we samen met patiënten onder andere door middel van hun ervaringen via de websites zoals Zorgkaart Nederland. Kortom, we doen er alles aan om het vertrouwen van patiënten vast te blijven houden."