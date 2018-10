Wethouder Frank Meerkerk moet met nieuwbouw Bleskensgraaf-West 'terug naar tekentafel'

BLESKENSGRAAF • De nieuwbouwplannen voor Bleskensgraaf-West gaan de ijskast in; wethouder Frank Meerkerk gaf dinsdagavond gehoor aan de oproep van de Molenwaardse raad om het overleg met inwoners van Bleskensgraaf over waar en hoe er nieuwbouw plaats gaat vinden opnieuw en beter aan te gaan.

De gemeenteraad was daar unaniem in: in de haast om nieuwbouw in Bleskensgraaf mogelijk te maken is het overleg met de inwoners erbij ingeschoten. Het zorgde voor protesten vanuit het dorp.

Bewonersgroep

Zo spraken bewonersgroep Bleskensgraaf West en molenaar Frank Klören van korenmolen De Vriendschap dinsdagavond hun bezwaren uit tegen de nieuwbouwplannen van het gemeentebestuur aan de westrand van Bleskensgraaf.

Centraal daarbij stond: wethouder Frank Meerkerk is veel te hard van stapel gelopen en heeft het proces om een bouwlocatie in Bleskensgraaf te zoeken en te bespreken met de inwoners niet zorgvuldig uitgevoerd.

"Wij onderschrijven de noodzaak voor meer woningen in ons dorp, maar vanuit een lange termijnvisie die breed draagvlak geniet onder de inwoners", stelde Eric de Lijster namens de inwoners van Bleskensgraaf West. "En dat missen we in de huidige plannen. De ogen worden gesloten voor alle andere kansen en mogelijkheden op ontwikkeling en innovatie in ons dorp."

Unieke zichtlijnen

Hij vervolgde: "Het is de enige hoek waar je als inwoner in de dorpskern een prachtig uitzicht hebt op het open landschap. Unieke zichtlijnen, inclusief de blik op molen De Vriendschap. Een nieuwe woonwijk in West sluit heel Bleskensgraaf af van het open landschap."

De snelheid is wat betreft deze groep ten koste gegaan van de zorgvuldigheid. "Ons voorstel dan ook om meer de tijd te nemen en niet deze plannen snel voor de verkiezingen door de gemeenteraad te loodsen, wat nu overduidelijk de bedoeling is. Een groeiend aantal inwoners staat hierachter; werd onze eerste petitie nog ondertekend door dertien families, inmiddels zijn er 34 gezinnen die ons initiatief ondersteunen."

De Vriendschap

Molenaar Frank Klören deelt de bezwaren, maar vroeg daarnaast expliciet aandacht voor de molenbiotoop van De Vriendschap. 'Want vindt u als raad van het feit dat wij kosten nog moeite besparen om De Vriendschap in stand te houden als werkend monument en sieraad, terwijl u als gemeente de omgeving gaat aantasten? Hangt u de Nachtwacht in een eregalerij of in de gang?"

Hij benadrukte het democratisch gehalte van het proces niet van een hoog gehalte te vinden. "Wij willen u vragen het proces van zoeken naar een goede bouwlocatie opnieuw te doen, maar dan zorgvuldig. Bij die zorgvuldigheid hoort ook de landschappelijke context van molen De Vriendschap. Wij zijn beschikbaar om mee te denken."

Unaniem

Die oproep om opnieuw het gesprek aan te gaan werd unaniem door de Molenwaardse partijen overgenomen. Harry Stam (ChristenUnie): "Gaan we niet te snel door alles op Bleskensgraaf West in te zetten? Ga met werkateliers het gesprek opnieuw aan, zodat inwoners daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren. Dat kost tijd, maar dat verdien je dubbel en dwars terug doordat men zal zeggen: 'Dit is van ons en voor ons'."

Ook het CDA ging bij monde van Ad van Rees daarin mee: "Als raad zijn wij er schuldig aan teveel op haast te hebben ingezet. Maar zorgvuldigheid is zeker zo belangrijk. We zijn inwoners vergeten hierin mee te nemen. Daarom, ga dit traject nog eens in."

Kanttekening

VVD-er Bert Moret plaatste nog wel een kanttekening: "Er is wel woningnood in Bleskensgraaf. En als je nieuwbouwplannen aan de oostrand plant, komt daar ook een bewonersgroep in het geweer om petities in te dienen."

Wethouder Frank Meerkerk nam zijn verlies. "Ik heb u gehoord en ga de verschillende mogelijke varianten in werkateliers bespreken. We hebben de inwoners te weinig meegenomen in onze overwegingen, want die zijn er wel degelijk. Wel wil ik haast maken: er zijn nu vier woningen te koop in Bleskensgraaf, met een gemiddelde koopprijs van 7,5 ton. We hebben lang gewacht omdat er een groot particulier initiatief liep, maar dat is helaas niet doorgegaan."

Geurt Mouthaan