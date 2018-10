Kringloopcentrum Graafstroom 18.000 euro aan goede doelen

GRAAFSTROOM • Onlangs reikte Kringloopcentrum Graafstroom 18.000 euro uit aan goede doelen.

Het geld ging naar stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam, Vrienden van de Hoop in Dordrecht, Stichting Geef het Dordt, Woord en Daad, hulp voor Nuwakot in Nepal en stichting War Trauma. Zij ontvingen ieder 3000 euro.