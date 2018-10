Janny den Besten uit Nieuw-Lekkerland presenteert nieuw boek

AMMERSTOL/NIEUW-LEKKERLAND • Janny den Besten uit Nieuw-Lekkerland heeft afgelopen woensdag 17 oktober haar nieuwste boek 'Verborgen Lied' gepresenteerd in de kerk van Ammerstol.

Op de foto spreekt redacteur Froukje Hulsman ten Hove (rechts) de schrijfster toe voordat het eerste exemplaar aan haar wordt overhandigd.

Het verhaal van de Nieuw-Lekkerlandse schrijfster Janny den Besten speelt zich gedeeltelijk af in Ammerstol en in de kerk waar de presentatie plaatsvond. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zocht een grote groep vluchtelingen vanaf de Veluwe onderdak in dorpen en steden langs de Lek, waaronder in Ammerstol, omdat de Duitsers rondom de Grebbeberg een verbeten strijd voerden met de Nederlandse strijdkrachten. Een groot deel van de bevolking van Veenendaal en omstreken evacueerde op rivierschepen naar het relatief veilige westen van het land.