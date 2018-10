Verkeerskundig bureau gaat plannen entree Schelluinen toetsen

GIESSENLANDEN • De gemeenteraad van Giessenlanden is donderdagavond akkoord gegaan met een krediet van ruim 2,5 miljoen euro voor de reconstructie van het centrum van Schelluinen.

Een door VVD, CDA, PvdA en CU ingediend amendement om de aanpassing van de Voordijk door te trekken tot aan de kruising met de Nolweg werd raadsbreed aangenomen (SGP en Fractie Renes afwezig).

Grootste discussiepunt in het plan is de verkeersveiligheid -met name voor fietsers- bij de entree van Schelluinen (Zandkade). De Dorpsraad ziet liever een andere invulling dan het voorliggende plan van het college. "Het bezorgt ons kopzorgen", zei Aart Schalk (CU).

Raadsbreed werd gevraagd om een onafhankelijk advies door een verkeerskundig bureau. Het college is hiertoe bereid. Verantwoordelijk wethouder Harmen Akkerman zegde toe dat hij beide plannen ter beoordeling aan een bureau zal voorleggen. De Dorpsraad zal hierbij worden betrokken.