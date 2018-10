Kandidaten VVD Molenlanden bieden kijkje in hun leven

MOLENLANDEN • De eerste negen kandidaten van VVD Molenlanden geven een kijkje in hun leven. Vanaf donderdag 18 oktober komt er iedere dinsdag en donderdag een filmpje online op de sociale media en website van VVD Molenlanden. Bij ieder filmpje staat een andere kandidaat centraal.

De filmpjes betreffen de tweede voorstelronde van de eerste negen kandidaten. Eerder dit jaar was de eerste voorstelronde. Toen zijn er korte beschrijvingen van deze kandidaten op de website van VVD Molenlanden geplaatst. In de komende weken worden de kandidaten nader voorgesteld.

