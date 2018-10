College krijgt exemplaren Monopoly Zederik van Plus Meerkerk

MEERKERK • Frans Versteeg van Plus Meerkerk reikte maandag aan burgemeester en wethouders van Zederik exemplaren van de Zederikse versie van het wereldberoemde spel Monopoly uit.

Het is een bijzondere actie van de Meerkerkse supermarkt om het afscheid van de gemeente Zederik te markeren. "En wat is er leuker dan in je eigen dorp een hotel te bouwen?", lacht Frans Versteeg. "De reacties zijn dan ook heel positief. Twee weken geleden konden de klanten beginnen met sparen en de eerste volle spaarkaarten zijn al ingeruild voor een spel." Dat sparen hoeft het college niet meer. Wethouder Arie Donker laat zijn collega's dan ook weten: "Even appen naar het thuisfront dat zegels niet meer nodig zijn."

Maanden geleden begon Versteeg al met de voorbereidingen. Zo is er maar een beperkt aantal licenties om versies van Monopoly uit te geven. "We hebben de inwoners van Zederik gevraagd wat er op de verschillende vakken zou moeten komen. Op een mooie dag zijn we de gemeente door gegaan om de foto's te maken."