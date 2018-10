SGP peilt meningen op Fokveedag in Hoornaar

HOORNAAR • De SGP was ook dit jaar weer van de partij op de Fokveedag in Hoornaar. De kandidaat-raadsleden van SGP Molenlanden en SGP Vijfheerenlanden zijn in gesprek gegaan met de bezoekers over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente.

Leefbaarheid van de kernen, ruimte voor de (agrarische) ondernemer en veiligheid waren veel gehoorde thema's, waarvoor de SGP zich in beide gemeenten sterk wil maken.