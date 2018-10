Provincie wil extra opstelstroken op kruising N214/216

OTTOLAND • De provincie Zuid-Holland is van plan om extra opstelstroken te creëren op de kruising van de N214 met de N216, ook wel het hoge kruispunt genoemd.

Het verbeteren van de doorstroming op het kruispunt is één van de speerpunten van de grote renovatie van de N214. De provincie Zuid-Holland heeft dinsdag de eerste van twee informatieavonden over het project.

Om onderhoud uit te voeren en om de doorstroming en verkeersveiligheid te vergroten worden de N214 vanaf de A15 tot aan de A27 en de kruising van de N214 met de N216 aangepakt. Aan de N214 worden een hele reeks grote en kleine maatregelen voorzien.

Veruit de grootste aandacht zal in het project uitgaan naar het verbeteren van het hoge kruispunt. "Een rotonde-oplossing voldeed helaas niet vanwege de benodigde capaciteit en daarom is een oplossing met verkeerslichten weer in beeld gekomen", laat projectleider Eric Bos van de provincie weten.

"Bij deze verkeerslichten is echter sprake van een veel grotere capaciteit door meer en langere opstelstroken en een moderne regelinstallatie. Tevens zijn in alle richtingen bushaltes toegevoegd."

De eerste informatieavond over de verbeteringen aan de N214 vond dinsdag plaats in Hoornaar. Op maandag 15 oktober wordt een tweede avond belegd in De Spil in Bleskensgraaf. . Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie en programma: https://www.zuid-holland.nl/actueel/agenda.

Tijdens deze avond wordt het voorlopig ontwerp van het groot onderhoud aan de N214 en van de reconstructie kruising N214/N216 gepresenteerd en zijn er medewerkers van de provincie Zuid-Holland aanwezig om vragen te beantwoorden.