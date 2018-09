Beatrixziekenhuis opnieuw onderscheiden met Spatader- en Vaatkeurmerk

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft opnieuw het Spataderkeurmerk én het Vaatkeurmerk ontvangen van de Harteraad.

Het ziekenhuis voldoet hiermee aan alle kwaliteitseisen van de patiëntenvereniging. Onderscheidend zijn de snelheid van werken en de goede samenwerking tussen de verschillende specialismen in het Beatrixziekenhuis.

Kwaliteitscriteria

Met het behalen van de keurmerken voldoet het Beatrixziekenhuis aan specifieke kwaliteitseisen. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, radiologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten. Een van de criteria voor het Vaatkeurmerk is bijvoorbeeld een gespecialiseerd en multidisciplinair behandelteam. In het Beatrixziekenhuis werken onder andere vaatchirurgen, internisten, cardiologen, neurologen, een interventie radioloog en radiologische laboranten samen voor de zorg voor patiënten met een vaataandoening.

Op één dag

Daarnaast kenmerkt het Beatrixziekenhuis zich door de snelheid waar iemand mee geholpen wordt en een breed aanbod aan behandelmogelijkheden. Sylvia de Jong, vaatchirurg in het Beatrixziekenhuis: "Patiënten met spataderen of met slagaderlijk vaatlijden, zoals bijvoorbeeld etalagebenen, krijgen binnen een dag de diagnose. Als het nodig is, wordt dezelfde dag nog een behandelplan opgesteld. Zo weten patiënten snel waar ze aan toe zijn."

Kwaliteit

De Harteraad is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. Het doel van zowel het Spataderkeurmerk als het Vaatkeurmerk is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, huisartsen en zorgverzekeraars over de kwaliteit van de spatader- en vaatzorg. De keurmerken helpen patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum waar goede spataderzorg en vaatzorg worden geboden. Deze informatie is te raadplegen op de website www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg.