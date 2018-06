Rommelmarkt Maranathakerk in Giessenburg levert ruim 10.400 euro op

GIESSENBURG • De tweejaarlijkse rommelmarkt bij de Maranathakerk in Giessenburg leverde zaterdag ruim 10.400 euro op.

De markt werd dan ook druk bezocht. De helft van de opbrengst is voor de 36 Giessenburgse jongeren die via World Servants volgend jaar naar Zambia gaan voor een project.

Er was ook een verloting. De uitslag daarvan was: 1 HAK - tegoedbon € 150 1620 2 Peter Kraaijeveld – fotoreportage 291 3 Kaasboerderij Slob - Hele kaas 3172 4 Cor Verhoeven - Haakse slijptol 1464 5 Miek-cadeau – Tegoedbon 2818 6 Miek-cadeau – tegoedbon 1225 7 Overduin – waardebepaling 2476 8 Hanneshoeve - Sampan 2 uur 2270 9 AH - Tas met boodschappen 3613 10 Welkoop – Waardebon 528 11 Welkoop – Waardebon 850 12 Kaasboerderij de Kuiper – Kaasmandje 2811 13 Gelecon - doos schoonmaakmiddelen 23 14 Gelecon - doos schoonmaakmiddelen 2026 15 Esthemare – kadobon 1912 16 Esthemare – kadobon 269 17 Esthemare – kadobon 1881 18 Plein 2 - tegoedbon 1718 19 Drogisterij Flach – tegoedbon 2237 20 Slagerij Bouter – tegoedbon 1756 21 Bakkerij van der Grijn – kadobon 3701 22 Bakkerij van der Grijn – kadobon 199 23 Bakkerij van der Grijn – kadobon 143 24 Bakkerij van der Grijn – kadobon 3816 25 Bakkerij van der Grijn – kadobon 1909 26 Bloemsierkunst Klimop 3351. Degenen die hun prijs nog niet hebben ontvangen, kunnen contact opnemen via 06-52518804.

Meer foto's staan op https://www.facebook.com/giessenburgonline/