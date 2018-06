Provincie zoekt beheerder voor natuurgebied Achterdijk in Giessenlanden

GIESSENLANDEN • De provincie is op zoek naar een nieuwe beheerder voor natuurgebied Achterdijk in Giessenlanden. Geïnteresseerde kopers kunnen zich via een prijsbieding en plan van aanpak tot 7 september inschrijven.

Polder Achterdijk, die deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland, is zes hectare groot. 'Om het leefgebied voor bijzondere soorten te kunnen behouden, is gericht natuurbeheer van de polder noodzakelijk', stelt de provincie in een persbericht. 'De provincie laat daarom het beheer van Achterdijk graag over aan andere partijen, die beschikken over meer ervaring en ook meer materieel en personeel om het gebied duurzaam te beheren.'

Natuurcompensatie

Polder Achterdijk is aangelegd als compensatie voor de natuurwaarden die verloren gingen met de aanleg van het fietspad Arkel-Leerdam. 'Uit recent onderzoek is gebleken dat aanvullende inrichting nodig is om het leefgebied van bijzondere soorten in de polder in stand te houden, zoals de heikikker, kleine modderkruiper en bittervoorn.'

De uitvoering van deze inrichting maakt deel uit van de afspraken met de toekomstige beheerder. De provincie zal naar verwachting de naam van de nieuwe beheerder in oktober bekend kunnen maken.

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het fietspad Arkel – Leerdam en aan de oostzijde door de weg Achterdijk.