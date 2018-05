De Ontkoppeling Arkel blijft hopen op 'gang naar Gorinchem'

ARKEL • Arkel geen onderdeel van de nieuwe gemeente Molenlanden, maar van Gorinchem; De Ontkoppeling Arkel ziet nog mogelijkheden.

Het traject lijkt gelopen: de Tweede Kamer stemde onlangs in met de fusie van Giessenlanden en Molenwaard tot Molenlanden. Inclusief Arkel; de inspanningen van De Ontkoppeling Arkel en van de gemeente Gorinchem om het landelijk bestuur over te halen Arkel los te koppelen en bij de vestingstad te voegen, leverden niet het gewenste resultaat op.

Maar Paul en Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen, leden van de werkgroep, hebben nog zeker niet opgegeven. "In de Tweede Kamer is voor het eerst echt naar ons geluisterd. Waar we bij de gemeente Giessenlanden werden weggehoond, werden er nu serieuze en gerichte vragen gesteld", blikken ze terug. "De herindeling gaat door. De deur om Arkel naar Gorinchem te laten gaan, staat nog wel op een kier."

Eerste Kamer

Ze doelen daarmee in de eerste plaats op de behandeling door de Eerste Kamer. "Zij kunnen het besluit nog terugdraaien en ruimte maken voor wat wij willen."

Daarnaast komt er naar aanleiding van een aangenomen motie een onderzoek naar de toekomst van Gorinchem. "Dat kan ertoe leiden dat Arkel en eventueel ook Schelluinen toch bij Gorinchem gevoegd worden, om zo deze gemeente meer body te geven. Nu is Gorcum als kleinste gemeente overgebleven, terwijl het wel een centrumfunctie voor de regio vervuld."

Afwachten

In beide gevallen betekent het voor de leden van De Ontkoppeling Arkel nu afwachten. Zeker de resultaten van het onderzoek zullen nog maanden op zich laten wachten. De strijdbaarheid is nog duidelijk aanwezig.

"Waar die vandaan komt? We doen dit voor tweederde van de inwoners van Arkel. Wij zijn georiënteerd op Gorinchem, gaan erheen voor zorg, scholen en winkels. In Gorinchem merken we ook echt dat bestuurders dichtbij de inwoners staan en heel benaderbaar zijn. We zijn niet bang overvleugeld te worden door de stad. Neem Dalem: als we inwoners van dit dorp dat nu bij Gorcum hoort spreken, zijn ze heel tevreden. Het dorpsleven bruist daar en ze worden volledig serieus genomen. Het is echt niet zo dat we er straks maar bij hangen."

Christelijke karakter

Overigens: de onvrede over de manier waarop ze door de gemeente Giessenlanden zijn behandeld, speelt niet mee in hun overweging om door te knokken. Datzelfde geldt voor het overwegend christelijke karakter van Molenwaard. "Zeker, wij zijn wat progressiever en zij wat conservatiever. Maar voor ons is dat geen argument. Dat is door de media in de wereld gebracht."

De onvrede wordt breed gedeeld in Arkel. Paul: "Wij denken dat er een lage opkomst zal zijn tijdens de verkiezingen, voor Molenlanden in november aanstaande. Zelf heb ik altijd gestemd, maar ik denk dat ik mijn stem nu ongeldig maak." En Jeannette: " Hopelijk zijn er veel die net als wij op het stembiljet 'We willen naar Gorinchem' zullen schrijven."

