Tijn wint 'The Voice of the PWS' in Lexmond

LEXMOND • Donderdag 17 mei was de finale van 'The Voice of the PWS'. Nadat er in eerdere rondes al vier kinderen waren afgevallen van de Prinses Wilhelminaschool, mochten Annemay en Tijn de finale in. Hierin zongen ze beiden twee liedjes, een uptempo liedje en een ballad. Tijn schreef, na een flink juryberaad, geschiedenis door als eerste jongen 'The Voice of the PWS' te winnen.