Stereo-concert Volharding en Aurora in dorpshuis Noordeloos

NOORDELOOS • Fanfare Volharding verzorgt zaterdag 19 mei in het dorpshuis te Noordeloos een bijzondere muzikale uitvoering: een stereo-concert. De aanvang is 20.00 uur.

Het zou zomaar eens het laatste concert van Volharding in het dorpshuis kunnen zijn. De ideeën voor onder andere een muzikale opening van het Noorderhuis liggen al op de tekentafel, laat de Noordelose fanfare weten: 'Een uitgelezen moment om dan nu maar eens in het verleden te duiken, want zaterdagavond 19 mei is de harmonie Aurora uit Leerdam te gast in Noordeloos.'

Volharding en Aurora hebben lange tijd heel nauwe banden gekoesterd; niet alleen hadden beide orkesten tientallen jaren dezelfde dirigenten, de heren Van Delzen en Clements, ook een flink aantal muzikanten speelden over en weer.

Moderne muziek

"En die oude glorie gaan we eens flink laten horen! Maar wel met moderne muziek uiteraard." vertelt de Noordelose voorzitter Peter Verheij, zelf ook acht jaar lid geweest in Leerdam. "We gaan bovendien ons publiek dubbel laten genieten. Het publiek krijgt een stereo-concert voorgeschoteld."

Lagerhuis

Van de nood wordt een deugd gemaakt. Twee orkesten op het podium lukte niet, dus worden beide orkesten tegelijk opgesteld, tegenover elkaar. "Het publiek mag er in een Lagerhuis-opstelling tussenin plaatsnemen. Afwisselend en soms tegelijk klinkt de muziek van links en/of rechts. Met recht een afwisselend concert met Stedelijke Harmonie Aurora uit Leerdam onder leiding van Hans van Leeuwen en Fanfare Volharding uit Noordeloos onder leiding van Cees Trappenburg."