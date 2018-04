Team Rivas klaar voor Roparun

GORINCHEM • Team Rivas is klaar voor de Roparun. Afgelopen weken hebben alle teamleden zich volop voorbereid.

Vrijdag 18 mei vertrekt het team vanaf Rivas in Gorinchem naar Parijs om daar zaterdag 19 mei goed voorbereid aan de start te verschijnen en naar Rotterdam te lopen.

Mini-Roparun

Ter voorbereiding werd onlangs met het hele team een mini-Roparun getraind. De twee groepen lopers liepen 's morgens en 's middags 40 kilometer door de Alblasserwaard en het Land van Heusden en Altena.

'Voor de rustpauze was bij Rivas in Gorinchem een basiskamp ingericht waar de lopers en fietsers zelfs gebruik konden maken van een massage', zegt teamcaptain Inge Bertels. 'Onze koks hadden voor iedereen een lekkere lunch gemaakt. We hadden prachtig weer, dus we hebben lekker in de zon gezeten.'

Goed voorbereid

Deze weken worden de laatste punten op de i gezet. 'Onze lopers trainen nog iedere week samen. De chauffeurs zorgen dat alle routes duidelijk zijn en ook de andere teamleden treffen de laatste voorbereidingen. Zo zijn we vrijdag 18 mei allemaal klaar voor vertrek', zegt Inge.

De estafetteloop eindigt maandag 21 mei onder de kubuswoningen. 'Normaal gesproken ligt de finish op de Coolsingel, maar door werkzaamheden is de finish verplaatst. Dat maakt niet uit, want we doen het allemaal met één doel: op deze sportieve manier zoveel mogelijk geld ophalen voor mensen met kanker.'

Donaties

Rivas kon de afgelopen jaren regelmatig rekenen op een donatie van stichting Roparun. 'We vinden het daarom extra mooi om wat terug te doen en als organisatie deel te nemen', verduidelijkt Inge. 'We hopen met elkaar een mooi bedrag op te halen.' Team Rivas sponsoren kan nog steeds: www.rivasroparun.nl/sponsor-ons.