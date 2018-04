Buurt wil geen schapen op speelterreintje Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Een inwoner van Groot-Ammers heeft van de gemeente Molenwaard toestemming gekregen om zijn schapen te laten grazen op een speelveldje achter de Julianastraat in zijn dorp.

De schapeneigenaar heeft tijdelijk geen stukje weiland voor zijn vee beschikbaar en vroeg de gemeente of hij het terreintje in de buurt van zijn woning mocht gebruiken. Hij kreeg toestemming, maar omwonenden zijn daar niet blij mee.

Schrikdraad

Ineke van der Have (VVD) stelde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering vragen over de situatie. "Er staat nu schrikdraad, kinderen lopen er tegenaan, gaan huilen want ze kunnen er niet meer spelen. Een bewoner heeft gebeld en hoorde dat het is toegestaan. Is dit beleid van de gemeente?"

Wethouder Kees Boender: "Het gaat om een terrein dat wat verwilderd is. Een bewoner heeft ons gevraagd of hij zijn schapen er voor een korte periode mag laten lopen. In het kader van burgerparticipatie hebben we toestemming gegeven."

Kwalijke zaak

Van der Have bleef het vreemd vinden. "Ik vind het een kwalijke zaak dat er schrikdraad wordt geplaatst waar kinderen spelen." Ook begreep ze de uitzonderingspositie van de schapeneigenaar niet. "Ik zou ook wel willen parkeren op het trottoir, maar denk niet dat mijn buren dat prettig zouden vinden."

Volgens de wethouder heeft de buitendienst goed nagedacht over het plaatsen van schrikdraad.

Het VVD-raadslid vond de schapen een probleem van de buurman. Ze vroeg het college om de ontstemde beller in ieder geval te laten weten dat het voor een beperkt aantal weken is. "En ik zou het daarna niet meer toestaan."