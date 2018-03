Bouw bezoekerscentrum in Kinderdijk begint naar verwachting in mei

KINDERDIJK • Op Werelderfgoed Kinderdijk start naar verwachting in de maand mei van dit jaar de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum. Dat meldt de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) in haar nieuwsbrief.

Ook zal dit jaar de educatieschuur gebouwd gaan worden. Beide gebouwen zijn onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan Kinderdijk-Elshout, waarmee de gemeenteraad van Molenwaard afgelopen juli instemde. Naast de aanleg van meerdere gebouwen, gaat het plan ook over looproutes, plekken voor ondersteunende horeca en de uit- en instapzone om de overlast van bussen te verminderen.

Bezoekerscentrum

De SWEK wil in mei beginnen met de bouwwerkzaamheden voor het bezoekerscentrum en twee loopbruggen. Het bezoekerscentrum wordt gebouwd op de huidige parkeerplaats. Laatste hindernis is de omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders van Molenwaard buigt zich momenteel over de aanvraag.

Het bezoekerscentrum maakt het makkelijker grote groepen bezoekers professioneel te ontvangen. Daarnaast krijgt het een belangrijke educatieve en informatieve functie. Naar verwachting gaan de deuren open in maart 2019.

Ondertussen heeft de SWEK deze week al wel groen licht gekregen voor de bouw van het ontvangstgebouw voor groepen, het voormalig hulpgemaal en het gebouw voor natuureducatie. Zij maken onderdeel uit van de nieuwe entreezone, waar ook het bezoekerscentrum toe behoort.

Informatie

De SWEK informeert omwonenden over de bouwwerkzaamheden en eventuele overlast via speciale bewonersavonden. Tijdens de bouw is er op het terrein van de SWEK minder parkeerruimte beschikbaar. Omdat met ingang van dit seizoen bussen alleen nog maar mogen parkeren bij Jan Kees Boer Transport in Nieuw-Lekkerland, blijft er per saldo evenveel ruimte beschikbaar voor auto's.

Educatieschuur

Ook met de bouw van de educatieschuur wordt nog dit voorjaar begonnen. De schuur wordt gebouwd naast de beroemde contramolen. Deze molen wordt gereconstrueerd naar achttiende-eeuws voorbeeld. In de educatieschuur maken bezoekers kennis met de geschiedenis van het werelderfgoed en de contramolen in het bijzonder. Beide gebouwen zijn nog dit jaar klaar.

Overleg

Na de afspraken die met de aanwonenden zijn gemaakt over het gebruik van de molen en het molenerf, bleef bij een aantal Kinderdijkers nog de zorg over de hoogte van de schuur. Hoewel de gemeente na een zorgvuldig proces een bouwvergunning verleende, is in goed overleg tussen de belangenvereniging en SWEK een aantal aanpassingen gedaan aan het ontwerp. Hierdoor wordt het gebouw minder hoog.