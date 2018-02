Genieten van bruidsshow in de Zes Molens in Hoornaar

HOORNAAR • De Zes Molens, het woonzorgcentrum van De Lange Wei in Hoornaar, pakte op Valentijnsdag uit met een heuse bruidsshow. Medewerkers en vrijwilligers liepen in prachtige jurken en pakken (ook de bruidegoms waren van de partij) over de rode loper.

Langs de catwalk, die over de hele gang was uitgerold, waren stoelen neergezet. De cliënten zaten op de eerste rang en genoten met volle teugen. Een enkeling zag zelfs haar eigen trouwjurk voorbijkomen. De Zes Molens verzamelde de afgelopen weken 32 kostuums. Met name uit de jaren zeventig, tachtig en negentig.

"Wat zien ze er toch stralend uit!", sprak Margriet Stasse, die de rol van ceremoniemeester bekleedde. Ze lepelde allerlei leuke en interessante weetjes op over bruiloften van vroeger. De oudste jurk die werd geshowd dateert van 1930, de jongste werd in 2013 gedragen.

Sissi-jurk

"Schrik tegenwoordig niet van een open rug en knalroze schoenen, dat is anno 2018 helemaal in." 'Vroeger' durfden ze ook wel wat. Getuige bijvoorbeeld de zwarte jurk die een Hoornaarse droeg toen ze in februari 2002, twee weken na het Koninklijk huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, het Ja-woord gaf. De huwelijksvoltrekking vond, onder muzikale begeleiding van het showkorps waar het bruidspaar in speelt, plaats op het stadhuis in Gorinchem. De bruidegom droeg, hoe toepasselijk, een wit pak. Dat werd niet geshowd. Wel bijvoorbeeld een rood Valentijnskostuum en een Sissi-achtige jurk. Het was destijds ook een soort sprookjeshuwelijk. Met een koets en paarden en al.

Toeters en bellen

"Kijk eens naar die sleep! Niet echt praktisch als je 's avonds nog moet dansen, maar daar hadden ze iets voor bedacht. Met behulp van knoopjes kun je de sluier er zo afhalen waardoor de voetjes toch van de vloer konden. Wel zo gezellig natuurlijk." De toeschouwers vonden het schitterend. De voorbereiding (de show ging, zoals het een waar huwelijksfeest betaamt, gepaard met de nodige toeters en bellen) had aardig wat tijd en energie gekost, maar dat was het dubbel en dwars waard.

Overigens had De Zes Molens dit niet voor elkaar gekregen zonder de hulp van het Da Vinci en het Wellant College. Leerlingen van deze twee scholengemeenschappen, uit Gorinchem en Ottoland, zorgden ervoor dat de modellen er qua kapsel en make-up spik en span uitzagen en met de mooiste boeketten rondliepen.

Op de Facebookpagina van De Lange Wei staat een sfeervolle fotocollage van deze bijzondere Valentijnsactiviteit.

Fotobijschrift: De Zes Molens verzamelde met behulp van cliënten, medewerkers en vrijwilligers 32 bruidskostuums en maakte er een prachtige show van op Valentijnsdag.