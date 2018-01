De Ontkoppeling naar Tweede Kamer voor Arkel naar Gorinchem

ARKEL/DEN HAAG • Leden van de werkgroep De Ontkoppeling Arkel pleiten woensdag 31 januari bij de herindelingscommissie van de Tweede Kamer voor de overgang van Arkel naar de gemeente Gorinchem.

De groep wil niet dat hun woonplaats meegaat met de gemeente Giessenlanden in de fusie met Molenwaard; de twee gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Molenlanden. Om dat te onderbouwen, krijgt De Ontkoppeling Arkel woensdagochtend tien minuten spreektijd.

"Net als de gemeente Gorinchem zijn wij uitgenodigd om onze mening te laten horen", vertellen voorzitter Jeannette Hessels en secretaris Kim van der Heiden van De Ontkoppeling. "Daar hoefden we niet lang over na te denken. Wij verwachten dat we door de Tweede Kamer serieuzer worden genomen dan door de gemeente Giessenlanden."

Positief

Ze zijn dan ook voorzichtig positief over de kans dat de Tweede Kamer besluit om Arkel toch naar Gorinchem te laten gaan. Molenwaard en Giessenlanden wilden en willen daar niets van weten. "We hopen ook nog een petitie aan te bieden, met onder meer de 1088 handtekeningen die we ophaalden in Arkel van de inwoners die aansluiting bij de gemeente Gorinchem. Daarmee kunnen we laten zien hoe groot ons draagvlak is en dat tweederde van Arkel ons steunt."

Steun krijgt De Ontkoppeling in ieder geval van Gorinchem. Deze gemeente liet eerder in een brief aan de Tweede Kamer al weten het een goede zaak te vinden als Arkel aan Gorcum wordt 'toegevoegd'. Namens Gorinchem spreekt ook een vertegenwoordiger. De mening van Molenwaard en Giessenlanden wordt vertolkt door burgemeester Werner ten Kate van Giessenlanden.