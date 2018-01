Avontuurlijke tocht met 2CV vanuit Leerbroek naar Lapland

LEERBROEK • Arjan Schaafsma en zijn vrouw Corina uit Leerbroek doen van donderdag 18 januari tot en met zondag 4 februari mee aan een georganiseerde rit met vijftien 2CV's naar Lapland.

De start is vanuit Groningen en de rit gaat op de heenreis via Zweden en terug via de Baltische Staten. In Lapland wordt een rondrit gemaakt, waarbij Moermansk de meeste noordelijke stad is die wordt bezocht. Bij terugkomst staat er ongeveer 7500 kilometer extra op de teller.



Arjan en Corine doen mee in een door Arjan zelf opgeknapte 'lelijke eend'. Arjan: "Je moet wel een liefhebber zijn en van sleutelen houden om aan deze rit mee te kunnen doen."



De reis gaat door de uitgestrekte en ijskoude natuur van Finland. Na afloop van hun avontuurlijke reis door het hoge noorden zullen Arjan en Corine hun verhaal doen in Het Kontakt.