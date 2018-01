Winnaars bij enveloppenactie winkeliersvereniging WVM Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Bij winkeliersvereniging De Molenstreek uit Nieuw-Lekkerland werden zaterdag de prijzen bekendgemaakt van de enveloppenactie.

De hoofdprijs van 500 euro is gewonnen door de familie. Meerkerk, de eerste prijs van 150 euro is gewonnen door mevrouw Van der Plaat en de tweede prijs van 100 euro ging naar de familie Hak.



De enveloppenactie afgelopen december was weer een groot succes. Er waren ruim 10.000 enveloppen ingeleverd.



De trekking was zaterdag bij Schildersbedrijf Verzijl, waar de winnaars werden ontvangen met koffie en gebak. De winnaars bepaalden zelf hun prijs, want ze moesten zélf de winnende envelop trekken.