Expositie Water in de Waard in het Reghuys in Giessenburg

GIESSENBURG • Op 1 februari is het 65 jaar geleden dat in Nederland een grote watersnoodramp plaats vond. Grote delen van zuidwest Nederland kwamen onder water te staan. Meer dan 1800 mensen kwamen om het leven. Ook een groot gedeelte van de Alblasserwaard werd door het water getroffen.

Nu 65 jaar na deze vreselijke ramp wordt in museum Het Reghthuys in Giessenburg een bijzondere expositie gehouden, met als titel 'Water in de Waard'. In samenwerking met het Watersnoodmuseum uit Ouwerkerk (Zeeland) worden veel foto's, films en voorwerpen van de watersnoodramp getoond. Ook diverse historische verenigingen hebben foto's en materialen aangeleverd. Hierdoor krijgt men een goed beeld van de watersnood in de Alblasserwaard, maar ook van de catastrofe in overige delen van Nederland. Naast de vele foto's en films ademt de expositieruimte in het museum de sfeer van de vijftiger jaren.



Op zaterdag 20 januari zal de opening verricht worden door wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden. Vanaf 13.30 uur is het museum voor publiek toegankelijk.



De expositie is te zien tot en met zaterdag 28 april. Het museum is elke woensdag- en zaterdagmiddag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Zie voor verder informatie www.museumhetreghthuys.nl.